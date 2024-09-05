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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Руководителями рождаются или становятся?

Говоря о боссах, директорах, топ-менеджерах и т.д., давайте для начала разберемся, рождаются ли руководителями или становятся ими со временем? Я склоняюсь  к тому, что руководителями рождаются, а в течение жизни лишь набираются опыта и шлифуют это мастерство.

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