Руководителями рождаются или становятся?

Говоря о боссах, директорах, топ-менеджерах и т.д., давайте для начала разберемся, рождаются ли руководителями или становятся ими со временем? Я склоняюсь к тому, что руководителями рождаются, а в течение жизни лишь набираются опыта и шлифуют это мастерство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)