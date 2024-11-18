В России предложили увеличить штрафы за нарушение ПДД

В России с 1 января 2025 года могут увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Соответствующее предложение о внесении поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) внесло правительство РФ, сообщают «Ведомости».
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