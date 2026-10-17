#SUGAR 2027–2029: The Sweet Life Has Ended! Part II Sugar No. 11 Futures ICEUS_DLY:SB1! T_A_R_A_S Greetings, gentlemen ⚫️ | comrades | colleagues Welcome to all newcomers and long-time residents of my virtual den, where we dissect global financial markets without slobbery optimism, rose-colored glasses, or any of the other BS daily spoon-fed to us by sold-out media and mainstream influencers.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым