Происшествия

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В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации в отношении бывшего работника медицинского учреждения

В Волгограде возбуждено уголовное дело о получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации в отношении бывшего работника медицинского учреждения

Следственными органами СУ СК России по Волгоградской области в отношении бывшего врача-терапевта одной из поликлиник города Волгоград возбуждено уголовное дело по п.

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