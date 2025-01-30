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Русская весна

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В Кремле напомнили Шольцу о подвиге СССР в борьбе с нацизмом

В Кремле напомнили Шольцу о подвиге СССР в борьбе с нацизмом

Народ Советского Союза совершил подвиг для всего человечества, спасая его от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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