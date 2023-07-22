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Слуцкий: Зеленский словами о Крымском мосте признал ответственность властей Украины за государственный терроризм

Слуцкий: Зеленский словами о Крымском мосте признал ответственность властей Украины за государственный терроризм

Украинский лидер Владимир Зеленский своим высказыванием о Крымском мосте признал ответственность властей бывшей советской республики за государственный терроризм.

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