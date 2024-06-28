Саммит Евросоюза собрался на помойке

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Елена Караева Как только общеевропейскому блоку кулуарные слияния и коалиции приятно пощекотали коллективные пятки, а участники дискуссий сказали, что три основных еэсовских кресла нашли тех, кто на них будет восседать (фон дер Ляйен как премьер-министр, Каллас как ее заместительница и глава дипломатии, а экс-премьер Португалии Антониу Кошта возглавит Евросовет), в "товарищеский консенсус" вмешался Виктор Орбан.