Дональд Трамп утверждает, что он установил дедлайн по прекращению огня на Украине. Но дату он никому не скажет

Президент США Дональд Трамп заявил, что установил российскому лидеру Владимиру Путину дедлайн по прекращению огня на Украине.
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