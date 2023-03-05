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Рахмонов задушил Нила в 3-м раунде на UFC 285

На UFC 285 прошел бой в полусреднем весе между Джеффом Нилом и Шавкатом Рахмоновым. Победил сабмишеном в третьем раунде казахстанский боец.

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