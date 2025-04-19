Творческая бригада СК России выступила с концертной программой «Живет Победа в сердцах поколений» в Запорожской области и санатории «Родина» в Республике Крым

В преддверии 80-летия Великой Победы сотрудники управления общественно-политической работы Следственного комитета России совместно с выездной творческой бригадой отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы поддержать сотрудников следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии