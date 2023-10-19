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Аргентина выступает за укрепление связей БРИКС. Поддержка инициативы Владимира Путина

Аргентина выступает за укрепление связей БРИКС. Поддержка инициативы Владимира Путина

Альберто Фернандес, президент Аргентины, выразил свою поддержку предложению Владимира Путина, президента России, по улучшению связей внутри БРИКС и созданию постоянно действующей комиссии по транспортной логистике.

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