Аргентина выступает за укрепление связей БРИКС. Поддержка инициативы Владимира Путина

Альберто Фернандес, президент Аргентины, выразил свою поддержку предложению Владимира Путина, президента России, по улучшению связей внутри БРИКС и созданию постоянно действующей комиссии по транспортной логистике.
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