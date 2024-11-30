На Украине уволили рассказавшего о возвращении людей в Мариуполь чиновника

Назначенный киевским режимом мэр Мариуполя Вадим Бойченко 29 ноября заявил об увольнении с поста своего советника Петра Андрющенко, который рассказал о возвращении трети жителей в город из-за отсутствия условий для проживания на Украине.
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