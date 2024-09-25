Циклоны «Бригитта» и «Констанция» продлят на Русской равнине лето

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что благодаря влиянию циклонов «Бригитта» и «Констанция» на Русской равнине в европейской части России летняя погода продлится еще на неделю .
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