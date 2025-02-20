Инфографика: все известные военные базы США за рубежом / © Visualcapitalist Сведения для инфографики, представленной выше, получены из отчета конгресса и данных Центра личного состава Вооруженных сил США по состоянию на середину 2024 года.
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