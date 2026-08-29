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КНДР назначила нового министра обороны вместо Но Гван Чхоля

КНДР назначила нового министра обороны вместо Но Гван Чхоля

Контекст и время изменений В августе 2026 года на втором заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи девятого созыва, в котором участвовал лидер страны Ким Чен Ын, были приняты важные кадровые решения в сфере обороны.

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