ИИ-эксперт Лисовская: первый ответ нейросети не стоит принимать без проверки

Эксперт в сфере развития сервисов искусственного интеллекта Екатерина Лисовская рассказала, какие качества помогут сотрудникам эффективнее использовать ИИ в работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Прикольно. ИИ выдаёт ответ, проверяя лох вы или нет... а вы его проверяете на вшивость, где в ответе подвох. Удачи всем в борьбе умов!