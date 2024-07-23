Дедолларизация - миф или реальность?

Людмила Лиханова

Придет время и доллар станет обычной внутренней валютой. Рни настолько заигрались , печатая их бесконтрольно по первому же требованию лишь бы не только заткнуть рот своим гражданам, но и подсаживали на него остальные страны. И спасибо бидону и его команде что теперь нет к доллару и их "ценным бумагам" никакого доверия, а, значит, все мало-мальски разумные лидеры государств начнут и уже рьяно начали искать другие виды связей в оплате. Торговля все больше идет в других валютах в т.ч. и в собственных. А это значит, что напечатанные бумажки на бирже стали намного меньше покупать и это очень сильный удар. А после аферы с возвращенным якобы золотом, где золото только покрывало другой металл, к США стали относиться с опаской и требуют вернуть золотые запасы, отданные США на хранение. США всячески этому сопротивляются, но от этого теряют остатки доверия. И тем более попали в собственную ловушку с нашими заблокированными деньгами. Теперь доверие к ним практически на нуле у серьезных стран, а именно они являлись постоянным покупателем. В России достаточно валюты для оплаты тем странам которые хотят доллары или евро, но и они сокращают свои запросы . Так что чем более тупые у США лидеры тем нам лучше. Жаль, что бидона слили. Он нам во многом помог.