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  • Часовщик
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  • Eduard
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RS: Западу придется восстановить отношения с Россией

RS: Западу придется восстановить отношения с Россией

Западу придется восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, пишет журнал Responsible Statecraft со ссылкой на эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.

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