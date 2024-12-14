RS: Западу придется восстановить отношения с Россией

Западу придется восстановить отношения с Россией, чтобы прийти к стабильности, пишет журнал Responsible Statecraft со ссылкой на эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.
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