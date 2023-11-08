Экс-премьер Израиля Ольмерт заявил, что Нетаньяху эмоционально уничтожен

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Биньямин Нетаньяху был "эмоционально уничтожен" после неудач в сфере национальной безопасности и теперь заблуждается по поводу ситуации вокруг сектора Газа.
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