Lexar представила Muse — самый тонкий внешний SSD в мире

Всего 3,8 мм Компания Lexar анонсировала самый тонкий, как она утверждает, внешний SSD. Модель Muse имеет габариты всего лишь 80 х 48 х 3,8 мм, причём у неё скошенные края, так что на тех самых краях она ещё тоньше.