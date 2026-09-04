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Lexar представила Muse — самый тонкий внешний SSD в мире

Lexar представила Muse — самый тонкий внешний SSD в мире

Всего 3,8 мм Компания Lexar анонсировала самый тонкий, как она утверждает, внешний SSD. Модель Muse имеет габариты всего лишь 80 х 48 х 3,8 мм, причём у неё скошенные края, так что на тех самых краях она ещё тоньше.

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