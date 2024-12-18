Учёные заявили, что ходьба помогает от депрессии

Учёные доказали, что ходьба помогает бороться с депрессией. Исследование, в котором приняли участие 96 тысяч взрослых, показало, что регулярные прогулки существенно снижают риск угнетённого состояния, пишет Лента.
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