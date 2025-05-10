Готовьтесь к переменам: судьба четырех знаков Зодиака кардинально изменится до начала лета Юлия ЧелкановаС приближением конца весны многие астрологи предсказывают значительные изменения для представителей различных знаков Зодиака.
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