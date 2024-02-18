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Теперь Байден нанесёт ответный удар

Запрос на интервью с Джо Байденом направил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, чтобы "продолжить диалог между странами после интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону".

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
.... Дмитрий вы понимаете когда на земли моих предков прибыл Христофор Колумб мой внук....
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16 час.

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