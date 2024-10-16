В России расширили дачную амнистию

Госдума приняла закон, расширяющий действие «дачной амнистии». Теперь по ней в упрощенном порядке можно регистрировать также хозпостройки, расположенные на участках под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, садоводство.
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