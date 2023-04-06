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"Ъ": Россия в 2022 году заняла лидирующую позицию по числу неисполненных решений ЕСПЧ

"Ъ": Россия в 2022 году заняла лидирующую позицию по числу неисполненных решений ЕСПЧ

Несмотря на то что Российская Федерация вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и перестала быть участником Конвенции с 2022 года, стране посвящена большая часть ежегодного доклада Комитета министров Совета Европы (КМСЕ).

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