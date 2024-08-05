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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» ведет переговоры по Соланке. «Борнмут» оценивает своего лучшего бомбардира в 65 млн фунтов

«Шпоры» ведут переговоры с «Борнмутом» о трансфере 26-летнего нападающего и хотят добиться в них прогресса, пишет The Telegraph.

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