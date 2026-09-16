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Орловские новости

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Клычков призвал продолжить иммунизацию против гриппа в Орловской области

Клычков призвал продолжить иммунизацию против гриппа в Орловской области

В прошлом году вакцинация от гриппа в регионе позволила снизить заболеваемость более чем в пять раз, в этом году планируется привить не менее 60% жителей.

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