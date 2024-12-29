БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новое издание Доктрины Монро.

Новое издание Доктрины Монро.

История, которая изначально больше напоминала троллинг, обретает серьёзное звучание. У новоизбранного президента США Дональда Трампа уже начались напряжённые дискуссии с национальными лидерами других стран по поводу потенциальных посягательств на их суверенитет.

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