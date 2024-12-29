Новое издание Доктрины Монро.

История, которая изначально больше напоминала троллинг, обретает серьёзное звучание. У новоизбранного президента США Дональда Трампа уже начались напряжённые дискуссии с национальными лидерами других стран по поводу потенциальных посягательств на их суверенитет.
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