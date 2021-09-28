Поль Рансон (фр. Paul Ranson)(1864-1909)......."И некая меж нас в тот миг возникла тайна."

ИскусствоТуризмПоль Рансон (фр. Paul Ranson)(1864-1909)......."И некая меж нас в тот миг возникла тайна." Художник французского постимпрессионизма, живописец и график, мастер декоративно-прикладного искусства, теоретик и педагог.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег ДембоНе все картины впечатляют. Некоторые похожи на наброски. Некоторые смахивают на примитивную графику. Конечно, импрессионизм не предусматривает выписывать реалистично лица. И этим красота женских образов, в которых вместо лиц лишь мазки без намёка на некие черты проигрывает. Ведь красота не только в удачном показе обнажённых женских тел (что хорошо получилось у художника) , но и в некоторой законченности образов. По-моему.ИвановнаСпасибо большое мне что то и понравилосьКомментировать
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