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Поль Рансон (фр. Paul Ranson)(1864-1909)......."И некая меж нас в тот миг возникла тайна."

Поль Рансон (фр. Paul Ranson)(1864-1909)......."И некая меж нас в тот миг возникла тайна."

  Художник французского постимпрессионизма, живописец и график, мастер декоративно-прикладного искусства, теоретик и педагог.

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Олег Дембо
Не все картины впечатляют. Некоторые похожи на наброски. Некоторые смахивают на примитивную графику. Конечно, импрессионизм не предусматривает выписывать реалистично лица. И этим красота женских образов, в которых вместо лиц лишь мазки без намёка на некие черты проигрывает. Ведь красота не только в удачном показе обнажённых женских тел (что хорошо получилось у художника) , но и в некоторой законченности образов. По-моему.
Ивановна
Спасибо большое мне что то и понравилось

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