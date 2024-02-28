За три года участия в нацпроекте «Крымпласт» увеличит эффективность на 20%

В рамках нацпроекта «Производительность труда» симферопольское предприятие «Крымпласт», специализирующееся на выпуске электроустановочных изделий, тепличной пленки и полиэтиленовых пакетов, планирует повысить свою эффективно в четыре раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии