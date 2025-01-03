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Бойцы спецназа захватили БМП ВСУ на красноармейском направлении

Бойцы спецназа захватили БМП ВСУ на красноармейском направлении

Военные отряда специального назначения «Вега» группировки войск «Центр» захватили бронетранспортер «International MaxxPro» и бронеавтомобиль «Козак» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.

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