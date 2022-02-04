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«Мы свободные люди. Каждый может говорить на том языке, на котором хочет». Украинский фигурист Никитин отвечал на вопросы журналистов по-русски на Олимпиаде-2022

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2022 общался с журналистами на русском языке.

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