Гибридный кроссовер Deepal S07 для России: старт продаж и цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вслед за брутальным кроссовером G318 принадлежащий компании Changan бренд Deepal выводит на российский рынок более компактный и динамичный на вид паркетник S07.