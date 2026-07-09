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Гибридный кроссовер Deepal S07 для России: старт продаж и цена

Гибридный кроссовер Deepal S07 для России: старт продаж и цена

Гибридный кроссовер Deepal S07 для России: старт продаж и цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вслед за брутальным кроссовером G318 принадлежащий компании Changan бренд Deepal выводит на российский рынок более компактный и динамичный на вид паркетник S07.

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