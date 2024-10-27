Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее упоминание связей с РПЦ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
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