Москва требует прекратить угрозы в адрес православных церквей в Прибалтике

Москва требует прекратить политику властей в странах Прибалтики, грозящих мерами вплоть до закрытия в адрес местных православных церквей даже за малейшее упоминание связей с РПЦ, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.