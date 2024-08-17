Глава Чечни Рамзан Кадыров показал допрос взятого в плен боевика «Азова»*

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале запись разговора между командиром спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майором Апти Алаудиновым и захваченным боевиком из группировки «Азов»*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии