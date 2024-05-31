В Чите суд дал военному 7 лет колонии за нанесение смертельной травмы на танцполе

Солдат-контрактник отправил посетителя ночного клуба в смертельный нокаут.На скамье подсудимых Читинского гарнизонного военного суда оказался Даниил Вижевич, которого впоследствии приговорили к 7 годам колонии за нанесение смертельной травмы на танцполе.
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