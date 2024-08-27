Премьер-министр России Михаил Мишустин расписал задачи своему кабинету на шесть лет вперед. Этому была посвящена стратегическая сессия «О национальных проектах на 2025-2030 годы», которую провел глава правительства.
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