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Петербургский дневник

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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ четыре раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Было выпущено четыре боеприпаса Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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