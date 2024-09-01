Ученые выявили 3 привычки, которые могут на 20 лет продлить жизнь. Они простые, но работают

Модест

на 20 лет продлять жизнь гражданам невыгодно государству. Самый лучший вариант - доработал до пенсии и сразу на тот свет. У них есть даже термин такой - возраст дожития. Чем он меньше, тем меньше социальная нагрузка на бизнес и государство. А в некоторых продвинутых странах демократии активно агитируют за эвтаназию из соображений якобы гуманности.