Учёные выяснили, что любой человек способен продлить свою жизнь на целых 20 лет, если внесет небольшие изменения в свой образ жизни.
Ученые выявили 3 привычки, которые могут на 20 лет продлить жизнь. Они простые, но работают
Комментарии
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Модест
на 20 лет продлять жизнь гражданам невыгодно государству. Самый лучший вариант - доработал до пенсии и сразу на тот свет. У них есть даже термин такой - возраст дожития. Чем он меньше, тем меньше социальная нагрузка на бизнес и государство. А в некоторых продвинутых странах демократии активно агитируют за эвтаназию из соображений якобы гуманности.
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5 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
Кроме трёх приведённых пунктов... есть четвёртый... это пить кальций на ночь... по 4 таблетки. Это для сердца...
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4 час.
EE
Elena Eliseeva
Не увидела ни одного пункта, где они? Что за глупые статьи печатают, и источник не найти
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54 мин.
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