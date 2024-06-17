В России разработали экологичную технологию производства жаропонижающих лекарств

Предложенный подход позволит экологически чистым и дешевым способом получать лекарственные препараты и их аналоги в результате простых превращений без использования токсичных катализаторов на основе переходных металлов.
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