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Царьград

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Риттер: Зеленскому нужно перемирие не для выборов, а для перегруппировки ВСУ для

Риттер: Зеленскому нужно перемирие не для выборов, а для перегруппировки ВСУ для

Скотт Риттер заявил, что Зеленский выпрашивает 60 дней не для того, чтобы провести выборы, а для перегруппировки сил ВСУ.

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