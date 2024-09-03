Места, в которых хочется посидеть прямо сейчас

Дайте угадаем — половина из вас сейчас протирает попой офисный стул, вторая половина (счастливчики) — собственный диван дома или неудобный стул в кафе, где есть бесплатный Wi-Fi, проверяя последние новости в интернете.
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