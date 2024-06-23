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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Том Хаберстро: «Сыновья баскетболистов НБА в среднем показывают результаты выше преддрафтовых ожиданий на 30%»

Том Хаберстро: «Сыновья баскетболистов НБА в среднем показывают результаты выше преддрафтовых ожиданий на 30%»

Аналитик сравнил годовые показатели win shares (комплексный показатель, оценивающий вклад игрока в победы команды) с ожидаемыми и получил неожиданный результат.

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