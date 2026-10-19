Жительница Ноглик несколько лет получала социальные выплаты на ребенка, которого никогда не рожала. С помощью поддельного свидетельства о рождении она незаконно получила от государства более 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе судебной системы Сахалинской области.