Чернокожий хоббит и любовник Супермена

В Новой Зеландии уволили официального городского волшебника, потому что его образ "устарел". Некто Ян Брэкенбери Ченнелл с детства увлекался магией, а когда подрос, пришлось даже с женой развестись, потому что магия занимала все место в жизни.
В Новой Зеландии уволили официального городского волшебника, потому что его образ "устарел". Некто Ян Брэкенбери Ченнелл с детства увлекался магией, а когда подрос, пришлось даже с женой развестись, потому что магия занимала все место в жизни.
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