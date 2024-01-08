В Китае раскрыли дело о шпионаже в пользу Британии

Global Look Press/Jan Woitas/dpa Органы госбезопасности Китая раскрыли дело об использовании британской разведкой MI-6 иностранного гражданина для шпионажа против КНР, сообщает 8 января РИА Новости со ссылкой на министерство госпезопасности страны.
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