В Дагестане бизнес-омбудсмен посетил следственный изолятор

Бизнес-омбудсмен Республики Дагестан Мурад Далгатов ознакомился с условиями содержания и соблюдением прав предпринимателей, содержащихся в следственном изоляторе № 1 в качестве осужденных, подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях.