III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Дагестане бизнес-омбудсмен посетил следственный изолятор

В Дагестане бизнес-омбудсмен посетил следственный изолятор

Бизнес-омбудсмен Республики Дагестан Мурад Далгатов ознакомился с условиями содержания и соблюдением прав предпринимателей, содержащихся в следственном изоляторе № 1 в качестве осужденных, подозреваемых и обвиняемых в экономических преступлениях.

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