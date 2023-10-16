Свыше 1 млн онлайн-заявлений поступило в московский Росреестр за девять месяцев

За девять месяцев 2023 года в московский Росреестр поступило более миллиона онлайн-заявлений. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.
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