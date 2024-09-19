СП уличила Минцифры в неэффективном расходовании средств на подключение школ к интернету

Счетная палата считает недостаточно эффективными закупки Минцифры для образовательных организаций. Речь идет о подключении учреждений к информационным системам и интернету с применением единой сети передачи данных (ЕСПД).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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