Генератор глупости добрался до российской школы

Искусственный интеллект все глубже проникает своими щупальцами в сферу школьного образования. Угрозу несет не только постепенная деградация когнитивных способностей детей и подростков, но и политическая ангажированность большинства нейронных сетей.
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