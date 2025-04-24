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Военное обозрение

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Генератор глупости добрался до российской школы

Генератор глупости добрался до российской школы

Искусственный интеллект все глубже проникает своими щупальцами в сферу школьного образования. Угрозу несет не только постепенная деградация когнитивных способностей детей и подростков, но и политическая ангажированность большинства нейронных сетей.

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